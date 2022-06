Alerte aux incendies : des feux en Corse

Sécheresse accrue, vents forts prévus pour les prochains jours : les pompiers sont en alerte dans le sud de la France. Selon les données de l'EFFIS, l'administration européenne en charge du risque incendie, le risque de feu y est extrême, voire "très extrême". Les zones les vulnérables se trouvent dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment autour d'Avignon, de Marseille ou de Saint-Tropez. Le département du Var est d'ailleurs en alerte alors que le préfet a pris un arrêté, mardi, pour interdire l'accès des massifs forestiers à compter du 8 juin à midi et toute la journée du 9 juin. Face aux fortes rafales annoncées dans les prochains jours, les préfectures de Corse ont, de leur côté, décidé d'avancer d'une semaine l'interdiction de l'usage du feu. Sur la route qui relie Ajaccio à Bastia, à moins d'un kilomètre du village de Vivario, un incendie s'est d'ailleurs déclaré, dans la nuit de mercredi à jeudi. Attisé par les vents violents, il a parcouru une trentaine d'hectares. Une situation qui inquiète les habitants de la région. "On a peur pour les bêtes, pour le village", alerte ainsi un riverain. Mais chez certains, c'est la colère qui domine. Depuis des années, les insulaires se questionnent en effet sur l'origine de ces feux. "On se pose toujours les mêmes questions. Est-ce que c'est accidentel, est-ce que c'est pas accidentel ? On ne sait pas", confie cet homme, interrogé dans le reportage du 13H en tête de cet article. Dans la région Occitanie, c'est le sud des départements de l'arc méditerranéen qui sont concernés par un risque extrême de feu. La sécheresse des dernières semaines continue en effet de fragiliser la végétation alors que le mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré dans l'Hexagone. Dans le département de l'Hérault, les pompiers rappellent ainsi que les écobuages sont interdits, tout comme les barbecues dans la nature. Ils détaillent également les bons gestes à adopter : ne pas jeter de mégot par la fenêtre ou au sol, et n'utiliser aucun appareil pouvant générer des étincelles.