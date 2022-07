Alerte aux méduses dans la mer Méditerranée

Ceux qui ont le malheur de croiser des méduses dans l'eau finissent au poste de secours avec une belle brûlure. C'est le cas de ce vacancier piqué au ventre et sur le bras. "Je savais qu'il y en avait, mais c'est comme ça, on a envie d'aller à l'eau puisqu'on est ici pour ça", lance-t-il. Les méduses vous prennent à l'improviste. Car ce sont leurs longs filaments quasiment invisibles qui sont urticants. En ce moment, ces nageurs-sauveteurs soignent 30 à 80 baigneurs par jour pour des piqûres. Si vous vous faites piquer, rincez la partie concernée avec de l'eau claire au lieu de l'eau de mer. "On applique une crème apaisante, on fait les premiers soins, on regarde l'état de la personne si elle a une réaction allergique ou non et on laisse passer", explique le lieutenant Stéphane Niollon. Des vacances les bras croisés sur la serviette, très peu pour Maylan. Avec son épuisette, il fait la chasse aux méduses. Le vent, les courants, la température de la mer, 24 degrés en ce moment, sont autant de facteurs qui expliquent leur présence. Mais leur arrivée reste imprévisible. Mieux vaut donc ouvrir l’œil avant d'aller se baigner. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard