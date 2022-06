Alerte aux orages : des dégâts dans les vignes

Sur cette parcelle, tout est détruit. Il n'y aura pas de récoltes cette année, Bruno Fontana, un des propriétaires du vignoble n'en revient toujours pas. "Ça fait 55 ans que j'exploite sur la commune de Gensac, je n'ai jamais vu un orage de grêle aussi important et aussi violent" déplore-t-il. Le domaine, un des plus grands de la zone, s'étend sur 300 hectares. Un tiers a été endommagé. Globalement, l'orage de grêles s'est abattu sur une dizaine de communes faisant aussi d'importants dégâts chez les arboriculteurs et les maraîchers. D'autres vignobles, plus petits, ont tout perdu. "Ça a touché plusieurs milliers d'hectares du Bordelais." À peine le temps de réaliser, il faut déjà se préparer à un nouvel épisode. Bernard lance dès maintenant son système de protection des vignes : un canon anti-grêle. Il est censé éviter la formation des grêlons, ou du moins minimiser leur impact sur la végétation. Des orages sont prévus ici dans les prochaines heures, mais aussi dans certains départements de l'Hexagone. TF1 | Y. Chambon, C. Arfel