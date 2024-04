Alerte avalanches : des stations isolées

De l'autre côté de la route barrée, de la neige fraîche et la promesse d'une belle journée de ski. Mais ce lundi matin, impossible d'accéder à la station d'Isola 2000. L'unique accès à la station est coupé depuis dimanche, à cause d'une coulée de neige sur la route et d'un fort risque d'avalanche. C'est déjà la troisième fois cette saison que cela arrive, avec de gros contre-temps à la clé, mais rien d'alarmant pour la maire du village. Plusieurs touristes se sont retrouvés bloqués dans la station dimanche soir. La mairie a dû assurer l'hébergement d'urgence d'une trentaine de personnes dans une salle polyvalente. Parmi elles, Lucas Blanchart, que nous avons pu contacter ce lundi matin. Il nous raconte : "Ils ont mis des lits de camp et des couvertures de survies, on a dormi dessus". Isolés à 2 000 mètres d'altitude, la plupart a dû abandonner l'idée d'un lundi de Pâques en famille, comme Luana Lerousseau. La route a finalement pu être sécurisée grâce au déclenchement d'une avalanche préventive. Elle a été rouverte peu avant midi. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Guérard