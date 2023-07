Alerte canicule : comment vous adaptez-vous ?

À peine 11h ce lundi matin et il brûle déjà : 26 degrés en milieu de matinée. Le soleil a vite fait grimper le thermomètre à Saint-Étienne. Il y a ceux qui supportent et il y a les autres. Un début de journée écrasant après une nuit peu rafraîchissante malgré les fenêtres grandes ouvertes. Le réveil a été difficile pour les Stéphanois. Le mercure n'est pas descendu en dessous des 21 degrés cette nuit. Alors, imaginez la température dans une boulangerie, quand les fours sont allumés. Et même le pain se met à souffrir. La chaleur accélère le temps de pousse de la pâte. Une atmosphère trop chaude, ce n'est pas bon non plus pour le travail d'un artisan. Avec cette forte chaleur, les emplois du temps sont bouleversés. Six heures du matin devient finalement l'heure favorite des travailleurs en extérieur. La température devrait dépasser 30 degrés cet après-midi. Conséquence, il n'y aura pas grand monde dans les rues de Saint-Étienne. Cet épisode caniculaire devrait prendre fin d'ici mercredi avec cinq petits degrés en moins. TF1 | Reportage O. Couchard, É. Nappi