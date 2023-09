Alerte canicule : en quête d'ombre

Avec 35 degrés annoncés à Amboise (Indre-et-Loire), voici nos alliés du jour : les platanes dont le feuillage abrite les allées du marché. Pas de parasol chez des maraîchères, elles profitent de l'ombre des arbres. Un conseil indispensable : mettre tous les légumes au frigo, parce qu'il fait chaud même dans les maisons. Dès dix heures ce vendredi matin, certains clients jouent la prudence. "C'est important le chapeau je pense. Il faut se couvrir la tête, parce que c'est par là que ça étuve", lance une cliente avec humour. Trouver de l'ombre, c'est l'impératif dans le Val de Loire. Au pied du château, le constat est sans appel : la pierre réfléchit la chaleur. Pour les terrasses les plus exposées, le parasol est donc obligatoire. Une canicule en septembre, c'est une surprise pour les vacanciers d'arrière-saison. Et à vélo aussi, mieux vaut profiter des endroits ombragés. Il faut s'adapter au moins jusqu'à dimanche, car ces fortes chaleurs vont encore durer dans le Centre-Val de Loire. TF1 | Reportage C. Madronet, T. Rolnik