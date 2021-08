Alerte incendie dans le Sud : les Calanques sous haute surveillance

Ce lundi, impossible de profiter des Calanques. Dans les Bouches-du-Rhône, 21 des 25 massifs sont placés en risque d'incendie élevé. Les vacanciers doivent donc rebrousser chemin et certains sont quelque peu déçus. "On vient du Nord donc on voulait absolument venir au parc national des Calanques", confie une touriste. Empêcher l'accès, mais aussi faire de la prévention, les gardes rappellent les gestes de bon sens. Et malgré la déception, les visiteurs sont compréhensifs. "J'irai tout à l'heure ou demain, c'est pas grave c'est les vacances !", déclare l'un d'eux. Mistral et forte chaleur, des conditions qui favorisent les départs de feu. "On a par exemple des aiguilles de pins, ça va brûler très vite et après, tout ça va se déplacer rapidement", explique une garde forestière. Au centre opérationnel des sapeurs-pompiers, on guette le moindre départ de feu. Une surveillance qui nécessite une organisation millimétrée. Aujourd'hui, 450 pompiers sont mobilisés. Ils s'ajoutent aux 500 déjà présents dans les casernes. Les effectifs devraient être renforcés dès mardi.