Alerte orages, pas de répit pour les sinistrés

Il ne pleuvait pas ce jeudi matin sur Anneyron, mais ce n'est qu'un répit. De nouveaux orages sont attendus dès cet après-midi alors que les habitants contemplent encore les gros dégâts survenus il y a trois jours. Cette maison a été totalement envahie par les eaux. Le mobilier, l'électronique ou encore le chauffage, tout a souffert. Choqué, Yannick Vieira est inquiet du retour aussi rapide de la pluie. "La terre n'a pas encore digéré la première inondation. Donc, ça risque d'aller encore plus vite", explique-t-il. Lundi dernier, il est tombé en une heure et demie l'équivalent de deux mois de pluie. Comme on le voit sur ces images, les routes ont été rapidement submergées. Depuis, certaines canalisations sont toujours sectionnées. Ces membres du syndicat des Eaux se sentent impuissants et redoutent le pire. Alors que la Drôme va placer en vigilance orange pluie-inondation dès 14 heures, les habitants scrutent les prévisions météo. Mieux vaut prévenir que guérir. TF1 | Reportage C. Buisine, D. Paturel