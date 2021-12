Alerte pluie et inondation dans le Sud-Ouest

Ce jeudi matin, tous les regards se tournent vers le Saleys. Le niveau de la rivière qui traverse Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques) monte dangereusement. "On regardait la montée des eaux. Et c’est assez impressionnant parce que d’habitude, elle est bien plus basse" ; "C’est inquiétant quand vous avez vu ce qui s’est passé en 2018", lancent des riverains. Tous ont en mémoire la crue historique de juin 2018. Françoise avait vu l’eau envahir sa maison. Pour éviter une nouvelle inondation, elle tente comme elle peut de se préparer avec des sacs de sable. Cette année, l’eau est loin d’atteindre le niveau d’il y a trois ans, mais il est tombé l’équivalent de deux mois de pluie en à peine dix jours dans la commune. Depuis le balcon de sa boutique, Patricia Rovers, commerçante, surveille. En outre, de fortes pluies sont attendues en début d’après-midi. Des élus de la commune se préparent à prévenir les habitants. Ailleurs, dans le département, de nombreux cours d’eau continuent de monter, comme ici, au Pays basque. De fortes précipitations sont attendues en continu jusqu’à vendredi. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet