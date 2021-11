Alerte pluie-inondation : la Corse sous les eaux

Poussés par des vents violents qui dépassent parfois les 70 km/h, les épisodes orageux se succèdent depuis 24 heures sur l'ensemble de la Corse. Les cours d'eau ont coupé des routes secondaires comme ici sur la commune de Ghisonaccia. Des habitants qui vivent à proximité surveillent la montée des eaux. Par principe de précaution, les transports scolaires sont suspendus. Lycées et collèges sont restés portes closes. Dans ce secteur il y a un mois, la pluie avait tout inondé. Avec l'alerte orange, ce couple de retraités a pris les devants. "On a surélevé ce qu'on pouvait. On a mis les voitures à l'abri et puis on a croisé les doigts", confient-ils. Une ligne orageuse va toucher la Corse ce mercredi après-midi. C'est ce qui inquiète les autorités car les fleuves vont augmenter bloquant certaines routes. Elles appellent donc à la plus grande prudence si vous devez vous déplacer. L'alerte orange, elle, est maintenue jusqu'à 18 heures.