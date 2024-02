Alerte rouge aux pollens

On entre dans une période que les allergiques détestent. Le pollen est de retour deux semaines plus tôt que l'an dernier. La douceur de cet hiver fait déjà éclore les premiers bourgeons. La floraison des arbres débute, tout comme le cauchemar de Thierry. "Là, c'est en mi-février. Ça va devenir compliqué de tenir jusqu'à la fin des pollens", confie-t-il. Dans les pharmacies, les allergiques sont en avance. Camille suit un traitement huit mois dans l'année. Comme elle, un Français sur quatre souffre d'une allergie respiratoire. Cela pourrait être deux fois plus en 2050. "On croit qu'il y a des personnes qui n'ont pas été forcément allergiques auparavant et qui peuvent le présenter", explique Soufiane El Ouazzani. Plus d'allergiques, car ces dernières années, le taux de pollen est très élevé. Un observatoire le mesure grâce à un capteur. Des relevés sont faits régulièrement. Le dernier date d'il y a cinq jours. Nous n'en sommes qu'au début, le pollen va continuer à circuler jusqu'à fin août. La meilleure protection reste la pluie, mais c'est un remède qu'on ne maîtrise pas. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin