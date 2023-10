Tempête Philippe : les images de la Guadeloupe sous les eaux

Un torrent d'eau se déverse dans les rues de Vieux-Fort, au sud de la Guadeloupe. Toute la nuit, il a plu sans discontinuer sur l'ensemble de l'archipel. Le tonnerre résonne, beaucoup de routes comme ici à Vieux-Habitants sont coupées ce mardi matin. Certains filment leur maison inondée et l'eau qui s'infiltre partout, inexorablement. Dans la Marina de Rivière Sens, la boue et les débris ont envahi tout le port. Ce commerçant fait le compte des dégâts avant le lever du jour. Voici la tempête Philippe filmée par satellite lundi. Elle avance vers les petites Antilles, accompagnée de vents en rafales pouvant atteindre 90 km/h. La nuit dernière, elle est passée à 160 km au nord-est de l'archipel, provoquant les plus fortes averses à Basse-Terre. Les écoles et les aéroports resteront fermés aujourd'hui. Les vents perdent peu à peu en puissance, mais la vigilance rouge est maintenue jusqu'à nouvel ordre. La tempête Philippe, elle, poursuit sa route vers le Nord. TF1 | Reportage B. Christal, D. Lansade