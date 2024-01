Alerte rouge : le cyclone menace La Réunion

L'œil du cyclone est encore à 400 kilomètres des côtes. Mais déjà, des vents à 90 km/h déferlent sur l'île et des pluies torrentielles causent les premières inondations au nord de Saint-Denis. Ce dimanche matin, les touristes ont tout de même tenté de prendre la route de l'aéroport pour partir plus tôt que prévu. "On rentre, la tempête n'est pas encore passée. Tout va bien pour l'instant", confie un voyageur. D'autres vont devoir trouver un hébergement en urgence, la majorité des vols est annulée ou reportée, l'aéroport vient de fermer. Dès 17 heures, La Réunion passera en alerte rouge. Sur cette carte, la perturbation s'approche, apportant avec elle des vents qui atteindront dès ce soir 150 km/h. Consigne des autorités : se confiner, faire des stocks d'eau et de nourriture, et se mettre en lieu sûr jusqu'à mardi matin. Pour ceux qui ne savent pas où aller, une dizaine de centres d'hébergement ont déjà ouvert. TF1 | Reportage D. Mourgues, A. Bildstein