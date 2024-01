Alerte rouge levée, les Réunionnais constatent les dégâts

Ils sont passés au bord du désastre. Un glissement de terrain a failli complètement emporter cette maison. La terrasse s'est effondrée et voilà tout ce qui reste de la piscine. Pascal et sa famille ont eu beaucoup de chance. Ils essayent de garder le moral malgré le premier rapport des experts venus constater les dégâts. Le cyclone a frappé de plein fouet l'île de La Réunion. L'alerte rouge a été levée à 12h, heure locale, mais les autorités recommandent aux habitants de rester encore au maximum chez eux. Beaucoup de routes sont fermées, parfois inondées, mais le plus souvent bloquées après des chutes d'arbres. Partout, les équipes d'intervention dégagent les accès. Ici, ce tronc gigantesque s'est couché dans l'allée d'une maison. Pour rouvrir les routes, les autorités ont fait appel à des sociétés privées de jardinage, de travaux. Sur l'île, l'école reprendra la semaine prochaine. Dans les montagnes, plusieurs villages sont encore inaccessibles. Sur la côte, ce restaurateur est soulagé. Il constate peu de dégâts dans son établissement, il avait pris des précautions. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Barth