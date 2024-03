Alerte "urgence attentat" : ce qui change en France

Avec la hausse du niveau d'alerte attentat, la vigilance s'accroît devant les établissements scolaires, mais pas seulement. Chaque lieu accueillant du public, comme les hôpitaux, les lieux de cultes, les gares, font d'objet d'une surveillance accrue. Pour les manifestations et les concerts, les contrôles seront plus nombreux pour accéder à ces endroits. Dans nos rues, il y aura plus de patrouilles de forces de l'ordre, et de soldats de l'opération Sentinelle. Le gouvernement a décidé de relever le niveau de Vigipirate de "sécurité renforcée risque attentat" à "urgence attentat", le plus haut niveau, suite à l'attaque terroriste à Moscou. La menace d'attaque terroriste islamiste est en hausse depuis un peu plus d'un an. Et les Jeux olympiques de Paris, cet été, sont une occasion de plus, pour frapper notre pays. Le niveau d'urgence attentat avait été atteint pour la première fois après l'attaque du marché de Noël de Strasbourg (Bas-Rhin) en 2018. La dernière fois, c'était après l'attaque au lycée d'Arras (Pas-de-Calais) en octobre dernier jusqu'à la mi-janvier. TF1 | Reportage F. Litzer, M.H. Astraudo