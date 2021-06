Alexandra Lamy passe derrière la caméra

Anduze est une petite ville du Gard aux portes des Cévennes. Nous sommes à quelques kilomètres du lieu de naissance d'Alexandra Lamy. C'est là qu'elle a décidé de faire ses débuts derrière la caméra. Pour ses premiers pas de réalisatrice, elle a choisi un thème qui lui est cher : les femmes battues qui tentent de se reconstruire par le sport. Les actrices doivent défendre des rôles à fleur de peau. Alexandra Lamy s'est entourée de proches pour créer un climat de confiance. Elle travaille avec sa fille Chloé Jouannet. La réalisatrice a également embarqué deux amies dans l'aventure : Claudia Tagbo et Mélanie Doutey. Les actrices sont sereines en présence d'Alexandra Lamy. Mais comment Alexandra Lamy se sent-elle dans la peau d'une réalisatrice ? "Quand on est réalisatrice, on vient vous poser douze milliards de questions à la seconde", explique la principale intéressée. "Touchées" sera son premier téléfilm, dont la diffusion se fera dans quelques mois.