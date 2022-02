Alexis relance une boucherie à 22 ans

Croyez-le ou non, ce boucher si à l'aise avec ses clients n'a que 22 ans. En juillet dernier, Alexis Touret a repris cette boutique au cœur d'un petit village de Calvados qui ne compte que 1 000 habitants. "Il est très agréable, très gentil. La boucherie est impeccable. Si on y revient, c'est que tout et bon", lance une cliente. Un défi pour le jeune homme qui a dû faire ses preuves. Alexis s'est lancé dans l'aventure avec l'aide de sa compagne Alexia Regnault âgée de 23 ans. "On s'est amélioré au niveau de l'organisation, pour tout ce qui est rangement, pour mettre en place la vitrine", confie-t-elle. Après plusieurs mois d'expérience, le jeune boucher s'est fait une très bonne réputation dans son village. Les clients fidèles au commerce l'ont adopté. Les encouragements sont la récompense d'une réelle volonté de réussir. Alexis transmet déjà sa passion à Benjamin Duchemin, son apprenti de quinze ans. Il veut rester le plus longtemps possible et faire carrière dans cette boucherie. Un rêve en très bonne voie. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby, A. Vieira