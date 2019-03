Les Algériens ont-ils été bernés par Abdelaziz Bouteflika ?

Alors que les Algériens n'ont même pas eu le temps de souffler après l'annonce d'Abdelaziz Bouteflika de renoncer à un cinquième mandat que le doute persiste à nouveau. L'actuel président algérien a annoncé que les élections présidentielles prévues le 18 avril 2019 seront reportées. La rue ne cède pas à cette "ruse" et a d'ores et déjà lancé des appels à manifester sur les réseaux sociaux pour ce 15 mars 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.