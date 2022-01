Algues vertes à Saint-Brieuc : la plage fermée depuis six mois

Ces barrières sont là depuis six mois. C'est un bien triste record, les algues vertes s'éternisent et cette grève de sable blanc ressemble désormais à un marécage pestilentiel. "Ça me fait mal au cœur, parce que nous au début, on se baignait. Maintenant, ça fait des années qu'on ne le fait plus", "Les odeurs sont désagréables. En marée haute, ça passe encore, mais en marée basse, ça sent fort", "C'est triste de voir tout ça", lancent des habitants. André-Ollivro se bat contre les algues vertes depuis 20 ans. Il assure n'avoir jamais vu ça : "en hiver, c'est la première fois qu'il y a autant d'algues vertes, la faune et la flore ont disparu, il n'y a plus de biodiversité". C'est une marée verte potentiellement toxique pour l'homme. On y trouve du gaz très toxique et si on y reste plusieurs minutes, on peut y laisser sa vie. L'algue verte prolifère quand elle n'est pas ramassée. En une journée, elle redéveloppe trois fois sa surface. Le maire l'assure, la commune fait tout son possible sur les plages. Il a même confirmé que le ramassage se fait quotidiennement. TF1 | Reportage P. Géli, P.F. Watras