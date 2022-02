Algues vertes : une plage fermée depuis sept mois

Il y a un mois, on avait déjà constaté cette couverture d'algues vertes nauséabondes sur la plage de Saint-Brieuc. Aujourd'hui, rien n'a changé. Elle est encore fermée au public, étant toxique pour l'homme : "C'est dangereux, il y a du gaz. C'est le signal qui veut dire qu'il faut partir." Même lorsque les algues se retirent avec la marée, elle laisse derrière elle une vase nocive. "Il ne faut pas que les enfants s'amusent avec ce sable car ça va donner des démangeaisons, des dermites, des problèmes aux niveaux respiratoires", explique André Ollivro, lanceur d'alerte de l'association "Halte aux marées vertes". En première ligne, les habitants sont inquiets: "on est en train de sacrifier la baie de Saint-Brieuc et de sacrifier la population parce que ça va bien au-delà du côté esthétique. Il y a des risques sanitaires". Pour éviter les marées vertes à venir, le maire d'Hillion a su retravailler en amont avec les potentiels responsables. TF1 | Reportage P. Géli, X. Bertrand