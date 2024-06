Algues vertes : vers une année record en Bretagne ?

Elles recouvrent le sable sur des kilomètres de plages. Les algues, si nombreuses à certains endroits, forment même un tapis vert. Un triste paysage devenu trop banal dans cette baie. Rien ne s'améliore, mais pourtant, le phénomène est étudié depuis des décennies. Sylvain Ballu survole la Bretagne depuis plus de 20 ans pour surveiller ces marrées vertes. À près de 1000 mètres d'altitude, rien n'échappe à l'œil du scientifique. Le ramassage, c'est aujourd'hui encore la solution la plus efficace pour les collectivités. Plusieurs fois par semaine, l'agglomération de Saint-Brieuc récolte les algues déposées par la marée. Pour l'heure, elles ne présentent pas de danger, mais il faut agir rapidement. Des opérations de court terme répétées depuis des années. Mais pour enrayer le développement des algues, il faut surtout faire baisser les rejets d'azote issu de l'agriculture, un long travail depuis les années 2000. Pour Sylvain Ballu, il faudra encore beaucoup d'efforts et de temps avant que l'écosystème ne retrouve son équilibre. En attendant, les algues vertes vont continuer de proliférer cet été dans plusieurs baies bretonnes, avec un volume impossible à prédire pour l'heure. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau, M. Briens