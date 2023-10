Alimentation, cosmétique... le bon filon du chanvre

Entre ce fil à tisser, ce papier à cigarette, et ces semelles, un point commun, ils contiennent tous du cannabis. Mais attention, rien à avoir avec un produit stupéfiant. Il s'agit du chanvre agricole uniquement. Stéphane est très heureux de sa récolte, la meilleure en 35 ans. Il fut l'un des précurseurs, mais aujourd'hui, la culture du chanvre explose en Champagne. C'est d'abord une plante très résistante aux maladies et à la sécheresse. L'autre intérêt, c'est que tout est bon dans le chanvre. Les graines serviront en cosmétique ou dans l'alimentaire. Les tiges sont ensuite coupées, séchées, puis pressées comme de la paille. Les 7 000 tonnes produites en Champagne vont être transformées près de Troyes. L'usine appartient au producteur, c'est la plus importante d'Europe pour obtenir différents types de fibres. Le chanvre plus affiné va partir vers les usines textiles. Léger, recyclable, et économique, pour les producteurs, le chanvre va devenir incontournable, notamment dans la construction. Pour toutes ces applications, l'Hexagone est en avance, puisqu'il est le premier producteur européen. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly