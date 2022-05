Alimentation : de plus en plus cher de faire ses courses

Viande, fruits et légumes, aucun produit alimentaire n’échappe à l’inflation. Quand on a une famille à nourrir comme Stéphanie, il faut traquer la moindre dépense. "On achète moins, et surtout, on cuisine plus. C’est moins cher", avoue cette mère de famille. En revanche, d’autres continuent à faire les mêmes courses qu’avant, quitte à faire des choix. Les produits alimentaires ont augmenté plus de 3% en un an. Chacun s’adapte en fonction de sa situation et de son budget. Mais ce n’est pas le cas de tous les étals. Ce boucher, lui, n’a pas eu d’autres solutions que d’augmenter ses tarifs de 10% à 20%. "On était obligé d’augmenter les prix sur l’ensemble de nos produits", affirme Frédéric Boissier. Certains commerçants, comme cette épicière, essaient de trouver des stratégies pour limiter la hausse des prix et éviter les pertes. "Je ne prends plus que les essentiels, c'est-à-dire ce qui est de saison", confie-t-elle. L’inflation n’est pas prête de s’arrêter, elle pourrait même atteindre les 8% d'ici cet été. TF1 | Reportage A. Erhel, A. Guiraud