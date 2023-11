Alimentation : des petits formats pour payer moins cher

Petit budget, petit format. C’est la nouvelle tendance dans les rayons. Des produits vendus à l’unité et moins chers, comme ce steak haché surgelé à 1,50 euro par pièce. La boîte de huit coûte 16,35 euros, soit deux euros le steak. Étonnamment, sur ce produit-là, acheter en portion individuelle est plus économique… de quoi séduire. Une alternative face à l’augmentation des prix des produits alimentaires : +21% en deux ans. Ces formats plus petits permettent aux industriels de proposer des produits plus accessibles et plus adaptés au budget des consommateurs, mais ils répondent aussi à une évolution démographique. Le revers de la médaille, c’est que ces petites portions nécessitent plus d’emballages, et génèrent donc plus de déchets. En plus, ils ne sont pas toujours moins chers. Exemple avec ces cinq tranches de fromages vendus 14,80 euros au kilo, contre 13,95 euros le paquet de huit. Un seul conseil donc : quel que soit le format, toujours bien comparer les prix au kilo. TF1 | Reportage J. Roux, K. Jinlack, I. Zabala