Alimentation : la hausse des prix s'accélère

C’est jour d’affluence aux caisses de ce supermarché de Bouzonville (Moselle), car le mardi, c’est le jour des nouvelles promotions. C’est devenu une obligation pour de nombreux clients. Gisèle et Philippe ne font plus leurs courses qu’en fonction du catalogue. "Les fins de mois sont de plus en plus dures", confie le conjoint. Ils sont nombreux, le nez sur les étiquettes, à faire le même constat. Pour ses animaux, comme pour sa famille, Christelle a modifié ses habitudes d’achat : "J’achète moins et moins cher. On jette moins". Kevin Werklé, le gérant indépendant, a aussi dû s’adapter en proposant un maximum de bas prix, mais impossible pour lui d’imputer la hausse des prix d’achat et de l’énergie. Pour trouver les plus bas prix, certains n’ont pas hésité à braver le froid ce matin pour arpenter le marché de Bouzonville, à la recherche de produits de saison ou locaux. Ici aussi, les petits commerçants sont contraints de faire des sacrifices. Et comme un vendeur ambulant de volailles le dit, "ça ne sent pas bon". En effet, à Bouzonville, commerçants comme clients n’imaginent pas un recul rapide de l’inflation. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly