Alimentation : le moche a la cote

À chaque fois qu’ils font les courses, Élisabeth et Rolland, habitants de Montpellier (Hérault), scrutent le rayon anti-gaspillage de leur supermarché. C’est une astuce pour ne pas dépasser leur budget de 1 400 euros pour deux, malgré l’inflation et la retraite. Sur un rayon du supermarché, les produits sont proches de la date limite de consommation, et sont en promotion à -20 ou -30%. En quelques minutes, Élisabeth trouve son bon plan du jour. Pour faire encore plus d’économie, certains se tournent vers des produits introuvables en grande surface. Ce mercredi matin, Thibault vient d’acheter un panier de fruits et légumes loin des standards esthétiques. Leur simple aspect fait réduire leur prix de 20 à 40%. Les produits sont locaux. Ils sont réunis par Anaïs Lacombe, cofondatrice de PimpUp, à quelques kilomètres de la ville, sur le marché professionnel de Montpellier. Elle y achète les invendus des producteurs. C’est un complément de revenu pour les agriculteurs. En un an, 32 tonnes de fruits et légumes non conformes à la grande distribution ont été sauvés. TF1 | Reportage A. Bacot