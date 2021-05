Alimentation : les produits régionaux désavantagés par le Nutriscore ?

De petites étiquettes colorées s'affichent discrètement dans les rayons des supermarchés. Celles-ci sont accompagnées d'un barème allant de A à E. Le Nutriscore distribue des notes, bonnes ou mauvaises, aux produits transformés. Toutefois, cette pratique ne semble pas donner avantage aux produits régionaux. C'est notamment le cas du jambon de porc noir de Bigorre, classé E. Celui-ci dispose pourtant d'une appellation d'origine protégée (AOP) et soumis à un cahier des charges strict : pas plus de 20 cochons à l'hectare et une alimentation naturelle. D'ici fin 2022, l'Europe veut imposer le Nutriscore à tous les produits transformés, industriels ou artisanaux. Ceux classés D ou E ne pourront alors plus avoir accès à la promotion. Le projet inquiète les producteurs et les distributeurs. Premiers à se faire entendre dans l'Hexagone, les agriculteurs de la région Occitanie souhaitent échapper au Nutriscore. Pour eux, les critères d'évaluation des produits industriels sont inapplicables à leurs petites productions artisanales et fermières.