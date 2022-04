Alimentation : pas de pénurie en vue

Les clients de ce supermarché l'ont tous remarqué. Certains rayons sont beaucoup plus clairsemés que d'habitude. Pour l'huile de tournesol, il reste quelques bouteilles seulement en rayon. Pour expliquer en partie ce phénomène, il suffit de voir le comportement de certains acheteurs. "Chaque fois que je viens, j'en prend une bouteille. Avec la guerre, on ne sait jamais s'il n'y en aura plus", confie l'une d'eux. La guerre en Ukraine provoque une forme de panique, car le pays assure 53% des exportations d'huile de tournesol. Même si quelques magasins ont du mal à s'approvisionner, les responsable rassurent. "On va se débrouiller comme on peut pour trouver d'autres fournisseurs et pour pouvoir réapprovisionner nos rayons", affirme Rémi Forlez. La peur de manquer touche d'autres produits pourtant non concerné par le conflit. Marie ne trouve par exemple pas de sucre en morceaux. La majorité des consommateurs rencontrés restent cependant optimistes :"je pense qu'on va passer cette crise rapidement". Pas de quoi paniquer. La grande distribution le rappelle : les stocks sont aujourd'hui suffisants. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier