Alimentation : pourquoi les prix vont encore grimper

Si vous étiez certains d'avoir vécu le pire en matière d'inflation, mauvaise nouvelle. Les prix de vos produits alimentaires vont augmenter encore une fois. "Ça a presque doublé" ; "Malheureusement, tout augmente. On est bien obligé d'acheter pour manger", affirment quelques consommateurs. La grande distribution parle déjà d'un mois de mars rouge, car les industriels demandent de nouvelles hausses à deux chiffres. Plus 11% pour les pâtes ou encore plus 18% pour les conserves, une boîte de petit-pois à 3,50 euros passerait alors à 4,13 euros. Des prix en partie répercutés le 1er mars après les négociations commerciales. Les produits frais ne seront pas épargnés. Dans le Calvados, Joseph Urban, fabricant, se justifie. Le prix de son riz au lait pourrait passer de 2,70 euros à 3,15 euros. Mais rassurez-vous, ce pic d'inflation ne devrait pas durer. Un scénario basé sur une accalmie des prix de l'énergie à partir du printemps. Une hypothèse qui reste à confirmer. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Cazabonne, C. Arrigoni