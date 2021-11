Alimentation : une entreprise lutte contre le gaspillage et pour l'inclusion des personnes handicapées

La taille des vignes touche à sa fin, Solène Espitalié vient s'assurer que tout est en ordre et c'est à peine s'ils ont encore besoin de conseils. Depuis quinze ans pour certains, six salariés, tous en situation de handicap, enchaînent les chantiers agricoles. La jeune ingénieure a tenu bon, convaincue de son projet. Les salariés, quant à eux, emportent l'adhésion haut la main. Chez Solène, l'engagement est une seconde nature. Au contact des agriculteurs, elle se découvre un autre combat, valoriser les légumes déclassés. Avec ses salariés, elle se lance dans la transformation des légumes dits "moches", jusqu'à une tonne par semaine. Du frais, du local, et prêts à consommer pour la restauration collective. Après les cantines scolaires et les maisons de retraite, Solène fait ses premiers pas dans les hôpitaux. Ici, son projet prend tout son sens. Régulièrement, avec des élèves en visite à l'atelier, elle poursuit son œuvre de sensibilisation. La démonstration par l'exemple est l'arme de Solène pour lutter contre les préjugés.