Quels aliments privilégier pour éliminer les calories ingurgitées durant les fêtes ?

Après les fêtes de fin d'année, bien s'hydrater est la règle d'or. Selon Corine Fernandez, diététicienne-nutritionniste, cela va évacuer la migraine, contrecarrer les effets diurétiques de l'alcool et se détoxifier. Pour ce faire, il faudra privilégier les aliments riches en eau et sources d'antioxydant.