Allégé en sucre : comment lire les étiquettes ?

Dans vos rayons, vous avez forcément vu la promesse de produits moins sucrés, des compotes sans sucre ajouté, des boissons zéro sucre, des céréales allégées de 30%. Cela représente un argument de vente et un repère pour certains. Mais vous êtes nombreux à vous en méfier. Pour vous y retrouver, nous allons vous aider à faire le tri. L'étiquette la plus simple est celle qui indique "sans sucre ajouté". Elle vous garantit le sucre naturellement présent dans les ingrédients, et pas un gramme de plus. D’autres mentions sont plus difficiles à comprendre, comme les : "allégé" ou "réduit en sucre". La règle, c’est un minimum de 30% de sucre en moins par rapport à des produits similaires. Les industriels choisissent souvent le plus sucré de la gamme pour leur comparaison. Ce qui n’est pas vraiment fiable. Enfin, pour réduire votre consommation de sucre, vous pourriez être tentés par les produits "zéro sucre". Mais attention, le sucre est remplacé par des édulcorants. Ces derniers favorisent paradoxalement la dépendance au sucre. "Sans sucre" ne veut donc pas dire meilleur pour la santé. TF1 | Reportage K. Jinlack, G. Aguerre