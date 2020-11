Allègement du confinement : ce que les Français attendent des annonces d'Emmanuel Macron

Depuis plus de trois semaines et le début du reconfinement, il y a beaucoup moins de commerçants sur le marché de Bouzonville (Moselle). Cela s'explique par l'absence des commerces hors alimentation. Ce mardi, on guette les annonces du président de la République et certains espèrent la réouverture des petits commerces. Dans cette commune de 4 000 habitants, le masque est obligatoire aux abords des lieux les plus fréquentés. Les Bouzonvillois attendent alors un allègement du protocole sanitaire. A un mois des fêtes de fin d'année, l'esprit de Noël est plus discret que d'habitude à Bouzonville. Le commerce de Jennifer Mélis, considéré comme non-essentiel, travaille uniquement en "Click and Collect" en ce moment. Elle espère rouvrir cette semaine et la même urgence se fait ressentir chez la fleuriste de la ville. Dans la commune, certains habitants ne veulent pas penser à Noël. Le contexte leur semble trop incertain pour se projeter. Mais entre prudence et envie de liberté, il va falloir arbitrer.