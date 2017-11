Allemagne : Angela Merkel dans l'impasse

L'Allemagne est plongée dans une crise politique. Angela Merkel déplore l'échec des négociations menées pour former un gouvernement. Les discussions sur l'environnement et l'immigration sont difficiles. Les Allemands pourraient même retourner aux urnes début 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.