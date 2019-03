Allemagne : l'Euro Dance Festival a lieu jusqu'au 10 mars

Il s'agit du plus grand festival de danse d'Europe. L'Euro Dance Festival met en avant divers ateliers proposant quatre niveaux de difficultés pour les novices aux plus aguerris. Mais le festival a également mis en place un atelier spécial pour les débutants. Au total, plus de 7 000 personnes sont attendues à cet événement incontournable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.