Allemagne : les limitations de vitesse draconiennes sont uniquement appliquées sur les voies dangereuses

La mesure concernant la limite de vitesse est toujours aussi controversée. Les automobilistes évoquent souvent la situation en Allemagne où les limitations seraient plus intelligentes qu'en France. Chez les Allemands, la limitation de vitesse est déterminée par la catégorie de la route mais aussi en fonction du danger qu'elle représente.