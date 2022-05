Allergies aux pollens : alerte rouge

Se moucher, un réflexe que beaucoup ont déjà sûrement retrouvé. Avec les beaux jours, les pollens se multiplient dans l'air. Dorian a cinq ans et il y est allergique. "Bah, je tousse un peu, beaucoup. Ou je peux aussi éternuer et j'ai aussi le nez qui coule", nous rapporte-t-il. Heureusement, sa grand-mère Nellie a pensé à tout. "En permanence, le petit mouchoir. Toujours avec nous", exprime-t-elle. Environ 20% des Français souffriraient d'allergies saisonnières. Tous, tentent de gérer leurs sensibilités aux pollens comme ils le peuvent. Dans ce cabinet médical, les rendez-vous s'enchaînent. La météo clémente a favorisé la dispersion des pollens. Depuis le début de la semaine pour ce pharmacien, un tiers de ses clients viennent pour des allergies. Des gestes simples peuvent parfois soulager. "Un lavage de nez, un spray nasal ou des pipettes de sérum physiologique. Faire ça matin et soir pour éviter d'être trop longtemps en contact avec les pollens, les allergènes", affirme Aurélien Tesson, pharmacien. Après les pollens de bouleau, d'autres pollens devraient se manifester dans les semaines à venir, comme ceux de frênes ou de platanes. La saison des pollens ne fait que commencer. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira