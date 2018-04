Les allergies aux pollens concernent 18 millions de Français

L'alerte aux allergies aux pollens est quasi maximale dans les trois quarts de l'Hexagone. Cela s'explique par le fait que ces petites poudres jaunes sont véhiculées facilement par le vent lorsqu'il fait beau. Ces réactions d'hypersensibilité, qui touchent chaque année 18 millions de Français, se manifestent par des éternuements fréquents, une irritation des yeux et parfois des crises d'asthme. La vigilance est alors de mise. La période des allergies aux pollens se terminera au mois de juillet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.