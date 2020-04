Allergies : les médecins recommandent aux patients de continuer leur traitement de fonds

Les allergies au pollen recommencent avec le début du printemps. Cette pathologie est source d'inquiétudes pour les personnes allergiques et asthmatiques, notamment en ce moment de crise sanitaire. Depuis l'apparition du Covid-19, la plupart d'entre elles ont arrêté leur traitement de fond antihistaminique et de corticoïdes inhalés par crainte du virus. Ce geste qui fragilise davantage les patients n'est pas recommandé par les médecins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.