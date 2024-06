Allergies : pourquoi sommes-nous plus sensibles ?

Avec la belle saison, pour certains d'entre vous, c'est toujours les mêmes symptômes qui reviennent. Et dans certaines familles, l'allergie au pollen est presque devenue banale. Dans les années 90, un Français sur dix était allergique au pollen contre plus de trois sur dix aujourd'hui. Mais alors, pour quelles raisons ? "Mes amis sont souvent asthmatiques par ailleurs et allergiques aux chiens et aux chats, donc je ne sais pas, une prédisposition peut-être à ce type d'allergie... je l'ignore", raconte une passante. Mais pas tout à fait, car nous pouvons tous devenir allergiques un jour. La pollution dans les villes est un facteur aggravant, et le réchauffement climatique joue aussi un rôle. Grâce à l'étude de ce pollinarium, ce jardinier s'est aperçu qu'il y a du pollen dans l'air, de plus en plus souvent : "Ça peut aller du mois de mars jusqu'à octobre et même des fois novembre, ou ça peut commencer en février ou en janvier ; il n'y a vraiment plus de période de repos", explique Damien Closier, jardinier botaniste. D'ici 2050, certains experts estiment que la moitié des Français seront allergiques au pollen. TF1 | Reportage K. Gaignoux, M. Briens