Allergies : risque élevé dans le Sud de l'Hexagone

Il y a des signes qui ne trompent pas. "J'ai beaucoup les yeux qui me grattent, et puis j'ai le nez qui coule, et puis il y a plein de problèmes", lance une habitante. Le printemps est bel et bien de retour et avec lui, les allergies au pollen. "Toutes les années, on est obligé d'aller chez le médecin parce qu'on a des allergies", lance une autre. Le Sud du pays est en alerte rouge et le responsable dans la région, c'est le cyprès. Pour s'en protéger, certains gardent le masque. "Ça me démange, il faut que je me gratte tout le temps. Mais cette année, ça va mieux avec le masque", témoigne une habitante. Depuis deux semaines, c'est la ruée sur les traitements. Une pharmacie en vend des dizaines chaque jour, certains sont naturels, mais ce sont surtout les antihistaminiques qui sont les plus plébiscités. "C'est plus rapide d'action", lance Bruno Giannone, pharmacien. Les allergies respiratoires touchent un Français sur quatre, mais pour le pollen, pas d'inquiétude, selon cet allergologue. "C'est lié à la proximité et souvent, ces allergies sont très explosives. Ça peut vous empêcher de dormir, et ça peut entraîner un arrêt de travail", explique le Dr Hervé Pegliasco. Pour les plus sensibles, il faudra être patient, dans le Sud de l'Hexagone, la pollinisation des cyprès se termine au mois d'avril. TF1 | Reportage B. Guenais, P. Fontalba