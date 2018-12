Allocution du chef de l'Etat : Jean-Luc Mélenchon appelle à "une révolution citoyenne"

Parmi les réactions les plus remarquées après le discours du président le 10 décembre 2018, la plus virulente était celle de Jean-Luc Mélenchon. Il a appelé à la poursuite "d'une révolution citoyenne" et à de nouvelles manifestations le 15 décembre 2018. Cette politisation du mouvement voulue par le leader de La France Insoumise joue-t-elle ou non en faveur des gilets jaunes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.