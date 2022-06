Allocution d'Emmanuel Macron : les Français toujours dans l'attente

Ce jeudi matin à Sète (Hérault), le discours d'Emmanuel Macron fait la Une sur les terrasses de cafés. "Il n'y a aucune solution à nous proposer si ce n'est que de dire, c'est de votre faute. C'est moi le meilleur. Vous n'avez qu'à me donner les propositions", lance un client. À la table d'à côté, ce qui a manqué, c'est surtout l'absence de propositions, notamment sur les retraites. Même si le président de la République s'est opposé à un gouvernement d'union nationale, beaucoup espèrent que des compromis seront trouvés. Aucun mot non plus sur un éventuel remaniement, ni sur le sort réservé à la Première ministre, Élisabeth Borne. Pour ce couple de retraités, ce n'était tout simplement pas le bon moment. "On sent qu'il y va prudemment" ; "Je crois qu'il ne sait pas trop s'il va pouvoir la garder ou pas. Donc, forcément, il faut attendre", lancent-ils. Sur le marché, beaucoup ont confié ne pas avoir regardé le discours de mercredi soir. À Sète, au second tour des élections législatives, l'abstention avait dépassé les 52%. TF1 | Reportage L. Deschateaux, L. Garcia