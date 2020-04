Allocution d'Emmanuel Macron : vers une prolongation à plus long terme du confinement ?

C'est un changement de stratégie que devrait opérer le chef de l'Etat ce lundi soir lors de son allocution. Finie la prolongation par tranche de quinze jours, Emmanuel Macron devrait fixer un cap à plus long terme, qui nous amènerait progressivement au courant du mois de mai. Selon son entourage, l'important pour le président, c'est de projeter les Français au-delà du confinement et d'insister sur le fait que les efforts doivent se poursuivre.