Allonnes : la maison du père Noël ouvre pour la dernière fois

Lionel Guillot, propriétaire de la maison du père Noël à Allonnes, est un retraité passionné de guirlande et de bonnets rouges. Depuis 16 ans, il transforme son habitation pour y installer des chalets qu'il a lui-même confectionné. Un univers magique qui fait le bonheur des nombreux visiteurs venus expressément pour l'occasion. Rien que pour le mois de décembre, 20 000 personnes s'y sont rendues. Malheureusement, la maison ouvre pour la dernière fois cette année 2017.