Allons-nous payer notre électricité moins cher ?

L'augmentation du prix de l'électricité, vous la ressentez déjà pleinement : "J'étais à 60 euros le mois l'année dernière, et là, je suis à 100 euros". Des tarifs qui s'envolent malgré le bouclier tarifaire. Pourtant, l'Hexagone compte 18 centrales nucléaires, le deuxième parc le plus important au monde. Contrôler à moyen terme le prix de l'électricité, c'est précisément ce que veut faire l'exécutif. En effet, dans quinze mois, le bouclier tarifaire actuellement en place va disparaître. Le gouvernement veut le remplacer par un autre mécanisme. En cas de hausse du prix de l'électricité, l’État s'engage à ne pas dépasser un certain seuil pour les consommateurs, au-delà, on demanderait à EDF de payer la différence. Mettre à contribution EDF pour alléger la facture des ménages, c'est un choix assumé par le gouvernement. Depuis juin, EDF appartient à 100 % à l’État. En cas de manque à gagner ou de perte pour l'entreprise, ce serait, au final, le contribuable qui pourrait payer la note. TF1 | Reportage N. Gandillot, L. Zajdela, F. Chadeau