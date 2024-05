Alpages : oh la vache ça monte !

Embouteillage dans le village. À votre avis, que dit le code de la route sur le passage des troupeaux ? Prioritaires, car ces vaches qui quittent leur ferme sont les stars du jour. Difficile de ne pas les voir, de rater leur concert. C'est parti pour trois heures d'ascension vers leur résidence d'été. Les vaches sont impatientes, tout comme leur éleveur Michaël et son fils Lucas, 17 ans, déjà aux petits soins pour elles. Mais ce ne sont pas les vacances. Pour les aider à conduire le troupeau, ils ont fait appel à des novices comme Philippe. Pour Hugo, c'est l'occasion inespérée de les voir et saisir leur meilleur profil. Trois heures de séance photo avant d'arriver au chalet d'alpage où tout le monde est là. N'oublions pas, la montée à l'alpage, c'est une fête. Et pour les touristes à bout de souffle, il y a de quoi se refaire une santé. Pour d'autres, il n'y a pas une minute à perdre, ils sont déjà au travail pour le premier des 35 000 reblochons de la saison à fabriquer et la toute première traite. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy