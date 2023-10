Alpages : retour en fête dans les vallées

Sur des chemins de forêt, entre les pierres et les racines, rien n'arrête le troupeau. Après avoir passé les trois mois d'été dans les alpages du Chablais (Haute-Savoie), les abondances et montbéliardes regagnent la vallée. Gérard Michou vit sa 53e démontagnée. Et comme chaque année, de nombreux amis sont venus l'aider pour guider ses bêtes, parfois indisciplinées. Orlando, elle, a été choisie pour représenter le troupeau. "Celle-ci correspond bien à la race d'abondance. Elle a bien la typicité de la race, elle a des lunettes... Surtout, elle est très gentille à mener", dit Yoan Favre, représentant de la ferme des Chalets d'Oche. Cette abondance est apprêtée comme une miss. On donne place au défilé des chevaux, des chèvres et des moutons. Tous les éleveurs redescendent au village avec leurs animaux. "Ça fait partie de nos traditions", dit un habitant. Les alpagistes ne sont pas redescendus les mains vides. Les vaches resteront dans ces champs encore quelques semaines jusqu'aux premières neiges. TF1 | Reportage S. Thizy, M. Chaize, S. Fargeot