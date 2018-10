Alpes-Maritimes : six petites gares au bord de la fermeture

Dans les Alpes-Maritimes, les services publics se font de plus en plus rares. A titre d'exemple, certaines gares sont désertées et ne seront ouvertes que deux jours dans la semaine à partir de décembre 2018. Pour les habitants de la vallée de la Roya, cette mesure pourrait avoir un impact sur le tourisme. Les agents de la SNCF, eux, étant donné la désertification de ces gares, se déplacent là où il y a de la clientèle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du mardi 23 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.