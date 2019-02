La neige profite aux commerçants des Alpes

A Saint-Pierre-de-Chartreuse, les chutes de neiges ont fait apparaître un paysage merveilleux recouvert d'un beau manteau blanc. Mais à quelques jours des vacances scolaires de février, les engins doivent travailler sans relâche pour dégager au plus vite les routes. Près de 1 500 touristes sont attendus dans le village. De quoi ravir les commerçants et les professionnels dans les stations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.